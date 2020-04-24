«Утрехт» обратился в суд, потому что его не пустили в Лигу Европы
Эредивизи объявила о досрочном завершении сезона. Чемпиона не будет. Еврокубковые места лига раздаст в соответствии с положением в таблице:
🏆 Прямая путевка в ЛЧ – «Аякс».
🏅 Билет во второй квалификационный раунд ЛЧ – АЗ.
🥇 Прямая путевка в Лиги Европы – «Фейеноорд».
🥈 Билет в третий квалификационный раунд ЛЕ – ПСВ.
🥉 Билет во второй квалификационный раунд ЛЕ – «Виллем II».
«Утрехт», занявший шестое место, остался без еврокубков. При этом:
- Он в трех очках от «Виллема». Плюс у него матч в запасе.
- Он попал в финал Кубка, победа в котором гарантирует участие в отборочном этапе ЛЕ.
Вот реакция клуба на решение Эредивизи и Федерации футбола: «Утрехт» убежден, что клуб имеет право на участие в еврокубках из-за выхода в финал кубка и из-за положения в таблице чемпионата».
Сейчас клуб обратился в суд и в УЕФА и планирует обжаловать решение, по которому он останется без еврокубков на следующий сезон.