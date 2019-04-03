Конор назвал жену Хабиба полотенцем. И удалил твит

03 апреля 2019, 13:18

Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова прокомментировал объявление Конора Макгрегора об уходе из спорта: «Конор как ревнивая жена, которая постоянно говорит, что уходит, но после этого возвращается».

В ответ Конор опубликовал в твиттере фото со свадьбы Хабиба и подписал: «Твоя жена – полотенце». Он быстро удалил твит, но интернет все помнит. Скрины везде: 

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Шутка ирландца вызвала резонанс, потому что затрагивает религиозные традиции. Вот, например, как отреагировал менеджер Хабиба Али Абдул-Азиз:

«Говоря дерьмо, этот парень оскорбляет чужую жену и высмеивает ее религию и убеждения. Он не понимает, что оскорбил этим полтора миллиарда мусульман. Религия и семья – под запретом. Чертов Конор. Посмотрим, что медиа скажут сейчас. Он насильник и трус».

Эта история – продолжение бурного сериала вокруг Конора, который развивается последние пару месяцев.

  • Бросил вызовы (или заявил о желании драться) многим бойцам. 
  • Напал на фаната и разбил его телефон, когда тот хотел фото.
  • Объявил об уходе из спорта.
  • Ирландская полиция ведет против него расследование об изнасиловании.
Тут подробно про все последние дела Конора:
Конор снова вляпался. Его обвиняют в грабеже и хулиганстве
Конор взбодрил НХЛ: вбросил шайбу, наорал на игроков, мотивировал на празднование
Ладно, никто не верит в уход Конора. Но есть основания для обеих версий
Конора подозревают в изнасиловании. Что об этом известно