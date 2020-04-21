В Нидерландах запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Под это попадают матчи без зрителей

21 апреля 2020, 22:00

Информацию подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Запрет касается всех массовых мероприятий, которые подлежат лицензированию. К ним относятся даже футбольные матчи без зрителей. Никаких исключений не сделают.

Возобновление футбольного сезона в Нидерландах планировали в июне.