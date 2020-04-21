УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

21 апреля 2020, 18:35

Об это стало известно по итогам видеоконференции с представителями 55 национальных ассоциаций. Если же какое-то соревнование будет отменено, УЕФА разработает для нее план выступлений в еврокубках.

А еще УЕФА представил различные варианты календаря турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса. 

Решения по темам будут объявлены в четверг.

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