Стадион «Брайтона» станет центром тестирования на коронавирус
19 апреля 2020, 22:41
«Брайтон» согласовал эту меру с Национальной службой здравоохранения Англии. На стадионе в это время будут работать около 50 врачей, клуб установил планку в 1000 тестов в день.
«Брайтон» уже выделил тысячу билетов для врачей и других сотрудников, занятых на стадионе во время пандемии коронавируса – когда сезон АПЛ возобновится, они бесплатно придут на домашние матчи команды.
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