Президент «Брешии» заболел коронавирусом вместе с дочерью

«Несколько дней я был в Кальяри. До этого оставался на карантине в Брешии в течение трех недель. Я отправился в больницу и сдал анализы. СМИ узнали, что у моей дочери был вирус, а у моего сына – нет. Я тот, у кого это происходит сейчас. У меня были симптомы: я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях», – рассказал Массимо Челлино.