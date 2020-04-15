«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября

15 апреля 2020, 18:54

Изначально гонка должна была состояться в период с 27 июня по 19 июля. Но потом руководство перенесло ее на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас организаторы «Тур де Франс» назвали новые даты проведения соревнования.

«Организаторы «Тур де Франс» регулярно общаются с участниками и достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами: от местных сообществ до органов государственной власти».

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