«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября
15 апреля 2020, 18:54
Изначально гонка должна была состояться в период с 27 июня по 19 июля. Но потом руководство перенесло ее на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
Сейчас организаторы «Тур де Франс» назвали новые даты проведения соревнования.
«Организаторы «Тур де Франс» регулярно общаются с участниками и достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами: от местных сообществ до органов государственной власти».
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