Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается

Раз в пару месяцев Анди Делор дает интервью о Неймаре и Паредесе. Вот новая выдержка: «Неймар насмехается, мне это даже нравится. Когда он обнял меня на «Парк де Пренс», про себя я назвал его ублюдком. Но это нормально. И даже фотография в раздевалке заставила меня смеяться. Я тот, кто тоже троллит. Паредес другой. Я не хочу говорить о нем. Я вижу, что есть чемпион ММА, который посмотрит это вживую и рассудит нас в клетке. Нет, я шучу».