Игрок «МЮ» Байи прислал грузовики с едой в город Бинжервиль

Об этой акции Эрика Байи первым рассказал Mirror. Игрок «МЮ» сделал пожертвование для малообеспеченных семей, которые пострадали от последствий коронавируса. Через собственный фонд он прислал грузовики с едой и всем необходимым в родной Кот-д'Ивуар.

Журналист Гийом Балаге дает подробности: пожертвование от Байи пришло в город Бинжервиль.