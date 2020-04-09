Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана

Рейтинг остался почти таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры перенесли или отменили из-за вспышки коронавируса.

После предыдущего отчета (20 февраля) прошло всего четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившимися из-за поражения от Ямайки.

Топ-10 сборных от 9 апреля:



🇧🇪 1. Бельгия — 1765 очков

🇫🇷 2. Франция — 1733

🇧🇷 3. Бразилия — 1712

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4. Англия — 1661

🇺🇾 5. Уругвай — 1645

🇭🇷 6. Хорватия — 1642

🇵🇹 7. Португалия — 1639

🇪🇦 8. Испания — 1636

🇦🇷 9. Аргентина — 1623

🇨🇴 10. Колумбия — 1622…

🇷🇺 38. Россия — 1470.