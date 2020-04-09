Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана

09 апреля 2020, 12:30

Рейтинг остался почти таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры перенесли или отменили из-за вспышки коронавируса.

После предыдущего отчета (20 февраля) прошло всего четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившимися из-за поражения от Ямайки.

Топ-10 сборных от 9 апреля

🇧🇪 1. Бельгия — 1765 очков 
🇫🇷 2. Франция — 1733 
🇧🇷 3. Бразилия — 1712 
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4. Англия — 1661 
🇺🇾 5. Уругвай — 1645 
🇭🇷 6. Хорватия — 1642 
🇵🇹 7. Португалия — 1639 
🇪🇦 8. Испания — 1636 
🇦🇷 9. Аргентина — 1623 
🇨🇴 10. Колумбия — 1622… 
🇷🇺 38. Россия — 1470.

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