Фергюсон и Гейджи подерутся на частном острове. Об этом рассказал президент UFC
07 апреля 2020, 10:35
TMZ Sports приводит эксклюзивный разговор с Дэйной Уайтом. Президент UFC сказал, что сделка с частным островом уже близка к завершению (само место он не раскрывает). Там пройдет UFC 249 и еще несколько боев. Уайт планирует устраивать поединки каждую неделю и сделает все, чтобы безопасность бойцов не вызывала вопросы.
Так выглядят пары на UFC 249. Фергюсон против Гейджи – главный бой вечера. Все начнется 18 апреля.
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