Мама Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года
06 апреля 2020, 18:18
«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – сообщил твиттер «Манчестер Сити».
Этот контент не поддерживается в AMP
Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны.
24 марта стало известно, что Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить