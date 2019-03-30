ЦСКА выиграл у СКА девять матчей подряд. В финале Запада – 2:0

30 марта 2019, 19:50

В КХЛ все пока предсказуемо. Во второй московской игре ЦСКА победил СКА со счетом 3:1.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Во всех шести матчах этого сезона СКА забрасывал в ворота ЦСКА по одной шайбе. Хоккеисты ЦСКА отметились уже 16 шайбами в основное время.

Последнюю победу в этом противостоянии СКА одержал 2 апреля 2018 года. После нее случились еще три поражения в финале Западной конференции предыдущего сезона.

Интересные истории про хоккей
Хоккейная «Сибирь» провела матч в деревне на озере. Сплошной позитив
В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват