«Уимблдон-2020» отменен из-за коронавируса
01 апреля 2020, 18:26
Турнир должен был стартовать 29 июня, но теперь не состоится. Отмена «Уимблдона» произошла впервые со времен Второй мировой войны – с 1945 года.
«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен из-за эпидемии коронавируса. 134-й по счету «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – официальное заявление.
Этот контент не поддерживается в AMP
Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить