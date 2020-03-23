Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус

Об этом 66-летний тренер написал в твиттере: «Согласно результатам исследований, сделанных сегодня, мой тест на коронавирус был положительным. Я нахожусь в хороших руках в больнице. Не волнуйтесь. Надеюсь пообщаться с вами как можно скорее».