У Никиты Зайцева – коронавирус. Он – первый хоккеист НХЛ, у которого выявлено заболевание
19 марта 2020, 21:39
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом, сообщает «Бизнес Online». Ранее клуб сообщал о случае заражения, но не назвал имя игрока.
Среди объявленных случаев заболевания коронавирусом имя Зайцева – первое среди игроков из НХЛ.
Сейчас клуб проводит тесты других хоккеистов.
Сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса был приостановлен 12 марта.
UPD. Отец хоккеиста отрицает информацию о заболевании.
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