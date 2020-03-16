Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю – для согласования с государственными органами

16 марта 2020, 23:49

КХЛ сообщила о приостановке чемпионата. Срок – неделя: «Для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».

Планируется согласовать дату возобновления, сроки проведения и подробный формат розыгрыша.

Ранее от участия в чемпионате КХЛ отказались казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит».

Все фото: Твиттер ХК «Динамо»
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