Коронавирусом заразились еще два игрока «Фиорентины»

14 марта 2020, 12:30

Вчера стало известно, что вирус нашли у игроков «Сампдории» Омара Колли, Альбина Экдаль, Антонино ла Гумины и Мортена Торсбю и у одного игрока «Фиорентины» – у Душана Влаховича.

Сегодня «Фиоретина» объявила, что вирусом заразились еще два ее игрока – Герман Пеццелла и Патрик Кутроне. Кроме того, положительный тест на коронавирус у физиотерапевта Стефано Дайнелли.

«Фиорентина» сообщила: все трое сейчас находятся дома, состояние у всех хорошее.

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