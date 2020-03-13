Турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены

13 марта 2020, 13:22

УЕФА сообщил о приостановке евротурниров из-за коронавируса.

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Все что перенесено:

• Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи» и «Манчестер Сити» – «Реал».

• Все ответные матчи 1/8 ЛЕ.

• Четвертьфинальные матчи Юношеской ЛЧ.

• Жеребьевка четвертьфинальных матчей ЛЧ и ЛЕ.

17 марта по видеоконференции будет проведено совещание членов ассоциации.

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