LʼEquipe: УЕФА перенесет Евро на лето 2021 года

Авторитетный источник сообщает несколько вещей:

Национальные чемпионаты будут прерваны.

Лига Европы и Лига чемпионов тоже прерываются.

Евро-2020 переносится на год, чтобы освободить летние даты для перенесенных матчей чемпионатов.

Есть один нюанс. Чтобы перенести Евро-2020, УЕФА нужна договоренность с ФИФА. В 2021 году планировалось проведение клубного ЧМ в новом формате.

Официальное объявление от УЕФА ожидается 17 марта.