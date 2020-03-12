Фирмино наконец-то забил на «Энфилде». Сразу после этого «Ливерпуль» проиграл
12 марта 2020, 02:39
До гола Фирмино «Ливерпуль» побеждал «Атлетико» с минимальным счетом. Потом он забил в дополнительное время и сделал счет 2:0. Этот гол стал для Фирмино первым на «Энфилде» в этом сезоне, хотя всего он отличился уже 11 раз. Так Фирмино обошел по голам в Лиге чемпионов бразильца Роналдо, но потом «Ливерпуль» пропустил три мяча и вылетел из турнира.
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