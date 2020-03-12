Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Футболисты «ПСЖ» вышли к фанатам после победы над «Боруссией»
12 марта 2020, 02:15
Так это было:
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
А такое происходило во время матча
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
{{^user.avatar_url}}
{{user.firstLetter}}
{{/user.avatar_url}}
{{user.username}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить
Show all comments