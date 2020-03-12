Футболисты «ПСЖ» вышли к фанатам после победы над «Боруссией»

12 марта 2020, 02:15

Так это было:

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А такое происходило во время матча
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
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