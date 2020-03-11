«Рома» не полетела в Испанию на игру Лиги Европы. Местные власти отказали самолету в разрешении на приземление

Об этом «Рома» рассказала в твиттере. Клуб пообещал, что УЕФА сообщит дополнительные подробности.

Этот контент не поддерживается в AMP

Игра «Севильи» и «Ромы» должна пройти 12 марта в 23:00 по московскому времени. «Севилья» пока спокойно готовится к матчу. Он в любом случае состоится без зрителей. Причина – коронавирус.