«Рома» не полетела в Испанию на игру Лиги Европы. Местные власти отказали самолету в разрешении на приземление
11 марта 2020, 16:28
Об этом «Рома» рассказала в твиттере. Клуб пообещал, что УЕФА сообщит дополнительные подробности.
Игра «Севильи» и «Ромы» должна пройти 12 марта в 23:00 по московскому времени. «Севилья» пока спокойно готовится к матчу. Он в любом случае состоится без зрителей. Причина – коронавирус.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить