Никто из топ-5 лиг с начала прошлого сезона не отдавал больше ассистов, чем Санчо из «Боруссии»

08 марта 2020, 10:27

В матче двух «Боруссий» победила та, что из Дортмунда – 2:1. Джейдон Санчо не забил, но отметился голевой передачей на Хакими. С начала прошлого сезона он сделал 29 ассистов – больше, чем у любого другого игрока из топ-5 лиг.

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Если брать только этот сезон Бундеслиги, то у Санчо 15 голевых передач (второй показатель в чемпионате) и 14 голов (третий показатель).

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