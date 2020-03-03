Примера отправит в Ухань пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом

03 марта 2020, 10:10

«Мы с помощью этого символического жеста поддерживаем и делимся мужеством с китайским народом. Как с теми людьми, которые проживают в городе Ухань, так и с остальными городами, пострадавшими от коронавируса», – заявил директор по бизнесу и развитию Примеры Оскар Майо.

Еще пара акций Примеры в поддержку пострадавших от коронавируса:

  • В феврале в Ухань отправила 45 тысяч масок.
  • На Класико пригласили футболисты из команды «Ухань» – сейчас клуб живет в Испании из-за вспышки коронавируса в Ухане.
  • «Реал» в ближайшее время проведет экскурсию для футболистов «Уханя» по «Сантьяго Бернабеу».
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