Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья

22 марта 2019, 15:21

Завершены соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии. Так выглядит тройка лучших: 

  1. Алина Загитова (Россия) – 237,50
  2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
  3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

«Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает и помогает прыгать», – сказала Алина Загитова уже в статусе чемпионки мира.

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Вот еще несколько важных фактов:

  • Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева в произвольной программе исполнила четверной сальхов. Это первый случай в истории взрослых соревнований.
  • Загитову и Турсынбаеву тренирует Этери Тутберидзе.
  • Евгения Медведева выступала в произвольной программе с повреждением бедра.
  • Чемпионка Европы Софья Самодурова заняла восьмое место.
     
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