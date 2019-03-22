Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
22 марта 2019, 15:21
Завершены соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии. Так выглядит тройка лучших:
- Алина Загитова (Россия) – 237,50
- Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
- Евгения Медведева (Россия) – 223,80
«Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает и помогает прыгать», – сказала Алина Загитова уже в статусе чемпионки мира.
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Вот еще несколько важных фактов:
- Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева в произвольной программе исполнила четверной сальхов. Это первый случай в истории взрослых соревнований.
- Загитову и Турсынбаеву тренирует Этери Тутберидзе.
- Евгения Медведева выступала в произвольной программе с повреждением бедра.
- Чемпионка Европы Софья Самодурова заняла восьмое место.
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