Голкипера «Лидса» забанили на 8 матчей за расизм. Он оскорбил соперника в сентябре, а получил дисквалификацию сейчас

В сентябре в матче голкипер «Лидса» Кико Касилья оскорбил Джонатана Леко «Чарльтона» на расовой почве. Итог – долгие месяцы разбирательств, привлечение специалиста, читающего слова по губам, бан Касильи на 8 матчей и штраф на 60 тысяч.

Касилья вылетает в важный момент и пропустит серьезную игру против «Фулхэма» (идет на 3 месте), который отстал от «Лидса» (занимает 2 строчку) всего на 5 очков. А Бьелсы остался один вратарь – 19-летний Иллан Меслиер. На его счету всего 1 матч за «Лидс» (и тот в Кубке Англии).