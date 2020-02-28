Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ

В 62 матчах в этом сезоне он набрал 87 очков – 32 заброшенные шайбы и 55 голевых передач. Столько же очков он набрал в 79 матчах прошлого сезона, когда играл за «Коламбус» и дошел до полуфинала Восточной конференции.

Болельщики «Нью-Йорка» в твиттере называют Панарина лучшим подписанием за последние сезоны.