Гвардиола видел доказательства невиновности «Ман Сити»

«Мы были под подозрением в течение длительного времени. У нас есть право подать апелляцию, и я доверяю людям в моем клубе. Они объяснили причины, показали мне аргументы и доказательства.

Мы настроены оптимистично, что, если мы заслужим право быть в Лиге чемпионов, мы сможем играть там в следующем сезоне. Если этого не произойдет, мы должны принять ситуацию и двигаться вперед. Я доверяю клубу. Посмотрим, что будет с CAS», – сказал Гвардиола.