Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»
18 февраля 2020, 09:52
Никита Кучеров забил «Колорадо в овертайме и принес победу «Тампе» (4:3). Так это было:
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Сейчас у Кучерова результативная серия из 14 матчей – это второй результат в истории «Тампы». На первом месте по этому показателю находится Стивен Стэмкос – 18 результативных игр в сезоне-2009/10.
А еще Кучеров помог «Тампе» победить в одиннадцатом матче подряд, это клубный рекорд.
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