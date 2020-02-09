День рождения Смолова: отыграл 88 минут, ничем не отметился, зато «Сельта» победила

Федор Смолов впервые вышел в старте «Сельты» в свой день рождения (ему исполнилось 30) против «Севильи». Запомнился двумя ударами (один в створ, один мимо), двумя неудачными обводками и… всё.

Ну ладно, ладно. Федор еще три раза сфолил, один раз вернул мяч команде и отдал 12 точных передач (и 10 неточных). На 88 минуте его заменили.

А на 91-й «Сельта» забила победный гол и победила – 2:1.