Пятая команда Португалии проиграла матч со счетом 0:7

«Фамаликан» – новичок высшего дивизиона чемпионата Португалии. Тот же «Фамаликан» – одна из его главных сенсаций. Прямо сейчас клуб идет на пятом месте, а в Кубке Португалии чуть не обыграл «Бенфику». К 78-й минуте «Фамаликан» выигрывал у лидера сезона со счетом 2:1, но потом пропустил два мяча.

Теперь у «Фамаликана» есть отрицательное достижение: команда проиграла «Гимарайншу» со счетом 0:7. Важное пояснение: с 23-й минуте «Фамаликан» играл в меньшинстве. И все равно пропустил очень много.