«Реал» вылетел из Кубка Испании, пропустив 4 гола – впервые так много при Зидане

В четвертьфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» выиграл 4:3 в гостях у «Реала» и вышел в следующий раунд.

Счет открыл Мартин Эдегор – арендованный у «Реала» футболист. Помните, что в «Реале» он стал самым молодым игроком основного состава, сыграв в возрасте 16 лет и 157 дней?;

К 56-й минуте «Реал Сосьедад» громил «Реал» 3:0, а к 69-й – 4:1;

Голы Родриго и Начо в последние десять минут обеспечили нервную концовку, но «Реал» не спасли, он проиграл 3:4;

Герой матча – форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак. Он отметился дублем и вообще забил в последних пяти играх семь голов;

Под руководством Зинедина Зидана «Реал» еще ни разу до сегодняшнего дня не пропускал в одной игре четыре мяча. Но меньше чем за год вылетел из двух турниров, пропустив четырежды, да еще и дома (вспомните игру с «Аяксом» в 1/8 ЛЧ при Солари).

«Реал» прервал 21-матчевую серию без поражений.

Три полуфиналиста Кубка Испании уже известны, это «Гранада» и «Реал Сосьедад», а еще – «Мирандес» из Сегунды. Четвертый участник полуфинала определится в игре «Атлетик» – «Барселона».