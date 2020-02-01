Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Две заброшенные шайбы в матче с «Оттавой» позволили Александру Овечкину обогнать Марка Мессье и выйти на 8 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь у Овечкина в активе 695 шайб.

От седьмой строчки, на которой расположился Майк Гартнер (708 шайб), Овечкина отделяет 13 голов. От первой (Уэйн Гретцки, 894 шайбы) – 199.

Все говорят о том, что Овечкин дойдет до рекорда Гретцки. Сам Гретцки недавно подтвердил это: «Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. И очень трудно делать, то, что он показывает сейчас. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге. Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы.

Вчера я говорил с детьми в школе и сказал: «Алекс настолько хорош, потому что у него есть то, что было у Бретта Халла и Майка Босси. Он не промахивается по воротам». Он сам себе создает шанс забивать постоянно».