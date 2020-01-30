«Химки» набрали только шесть очков в третьей четверти игры с ЦСКА

«Химки» проиграли ЦСКА (69:78) в матче баскетбольной Евролиги. ЦСКА отдал сопернику только последнюю четверть, а наибольший разрыв создал в третьей: ее команда выиграла со счетом 19:6. Тогда преимущество ЦСКА составляло 21 очко.