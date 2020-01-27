Вручение «Грэмми» – это бесконечные воспоминания о Кобе

«Мы все сейчас чувствуем безумную грусть. Потому что сегодня утром Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант», – эти слова произнесла Алиша Киз, которая вела церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми».