«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола

«Аталанта» – главный герой этого тура: приехала в Турин и не заметила «Торино» (вынесла его – 7:0). Лучший игрок встречи – Йосип Иличич, он оформил хе-трик в этом матче. Один гол получился особенно крутым: залетел в ворота Сальваторе Сиригу с центра поля (смотреть с 02:01).