«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07
«Аталанта» – главный герой этого тура: приехала в Турин и не заметила «Торино» (вынесла его – 7:0). Лучший игрок встречи – Йосип Иличич, он оформил хе-трик в этом матче. Один гол получился особенно крутым: залетел в ворота Сальваторе Сиригу с центра поля (смотреть с 02:01).
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Несколько фактов по форме «Аталанты» и некоторых ее игроков:
- Во всех зимних матчах (их было 7) забила 23 гола. При этом не было диких победных серий (в 2 матчах проиграла, в 1 была ничья). Зато случились 3 разгрома: против «Милана» была победа со счетом 5:0, против «Пармы» – победа со счетом 5:0. В ворота «Торино» прилетели 7 безответных мяча.
- «Аталанта» впервые в истории выиграла матч Серии А с разницей в 7 мячей.
- Для Иличича это четвертый хет-трик в Серии А. В каждом из последних трех сезонов чемпионата Италии был матч, когда он забивал 3 гола.
- Сейчас Иличич с 13 голами – лучший бомбардир команды.
- Благодаря этой победе «Аталанта» вышла на четвертую строчку. Но положение в турнирной таблице может измениться, если «Рома» обыграет «Лацио».
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