Мяч остался на линии всего на 10 миллиметров. Так «Тоттенхэм» потерял победу

Все аккаунты Премьер-лиги и «Уотфорда» сейчас постят один момент. Шла 93-я минута игры «Уотфорда» и «Тоттенхэма», когда случился ключевой эпизод матча. Эрик Ламела пробил по воротам, Игнасио Пуссетто отбил мяч. Казалось, что мяч уже пересек линию ворот, но система определения гола так не считала. Судье передали: для гола не хватило 10,04 миллиметра.