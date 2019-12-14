Нагельсман обыгрывал все команды, с которыми когда-либо встречался в Бундеслиге

Юлиану Нагельсману всего 32, но к этому времени у него уже есть большой опыт в Бундеслиге. Нагельсман тренирует в чемпионате Германии с 2016 года. За это время у него были выход в ЛЧ вместе с «Хоффенхаймом», бронза Бундеслиги в сезоне-2017/18 и переход в «РБ Лейпциг», с которым прямо сейчас идет на первом месте.

В этом сезоне вместе с «Лейпцигом» в чемпионате Германии он проиграл всего два раза. Последние шесть матчей – серия из побед (с общим счетом 25:6). А в игре с «Фортуной» он установил для себя уникальный рекорд. За все время в Бундеслиге в качестве главного тренера он играл с 24 командами. Обыграв «Фортуну», он обыграл всех соперников, с которыми когда-либо встречался в чемпионате Германии.