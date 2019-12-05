«Ливерпуль» шикарен: 5:2 в дерби, рекорд без поражений, отрыв как у чемпионского «Сити»

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в АПЛ и заодно ставить рекорды. Дерби с «Эвертоном» – знаковый матч по нескольким пунктам: • «Ливерпуль» выиграл 5:2, запихав сопернику четыре гола уже в первом тайме – дубль Ориги, голы Шакири и Мане. Во втором тайме добавил Вейналдум. Это 20-й подряд матч с «Эвертоном» без поражений. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал ему в 2010 году , еще с Джеррардом и Каррагером и такими футболистами в составе как Кончески, Кирьякос, Йованович и Макси Родригес.

Да, а за «Эвертон» тогда рубился Кэйхилл

• «Ливерпуль» выиграл 14 матчей в сезоне. У «Эвертона» – тоже 14, но очков. И место в зоне вылета. • В АПЛ серия еще более впечатляющая – 32 матча без поражений, и это клубный рекорд . Команда Юргена Клоппа выиграла 27 игр, еще пять свела вничью. Раньше рекордной была серия с 1987-го по 1988-й год (23+8). Последнее поражение на данный момент случилось 3 января в Манчестере – «Ливерпуль» проиграл «Сити» 1:2. • Победа стала 100-й для Клоппа в АПЛ , он добился такого количества за 159 матчей – это тоже клубный рекорд. Быстрее в лиге выиграть 100 раз удавалось только Жозе Моуринью в «Челси» – за 142 игры.

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• Сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 43 очками после 15 туров – такой же результат был у «Ман Сити» пару сезонов назад, в итоге команда Гвардиолы стала чемпионом . Сейчас отрыв от второго места у «Ливерпуля» составляет восемь очков. «Ман Сити», идущий третьим, вообще отстал на 11 очков. • Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с начала прошлого сезона оформил уже 18 ассистов – больше всех в АПЛ. 15 из них состоялись в 2019 году.

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