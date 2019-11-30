Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Твиттер сборной России опубликовал расписание матчей на Евро-2020:
- 13 июня, Санкт-Петербург. Россия – Бельгия
- 17 июня, Санкт-Петербург. Россия – Финляндия
- 22 июня, Копенгаген. Дания – Россия
Статистика личных встреч с каждым из соперников в современной истории:
- Бельгия – 7 матчей, 0 побед сборной России, 2 ничьи.
- Финляндия – 4 матча, 4 победы сборной России.
- Дания – 1 матч, 1 победа сборной России.
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