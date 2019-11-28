«Питтсбург» и «Ванкувер» на двоих забросили 14 шайб. В пяти поучаствовал Малкин

Да, в этом безумстве засветился и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» набрал пять очков (два гола + три ассиста), а потом дал радостное интервью: «Я понимаю, это мое время. Я стараюсь изо всех сил». Теперь у Малкина уже 19 очков в 14 матчах за «Питтсбург» в этом сезоне. Пять очков в одной игре он выбил уже восьмой раз за карьеру в НХЛ.