«Питтсбург» и «Ванкувер» на двоих забросили 14 шайб. В пяти поучаствовал Малкин

28 ноября 2019, 11:55

«Питтсбург» – «Ванкувер» – 8:6

Как все развивалось:

1 период

  • 1:0
  • 2:0
  • 2:1

2 период

  • 2:2
  • 2:3
  • 2:4

3 период

  • 3:4
  • 3:5
  • 3:6
  • 4:6
  • 5:6
  • 6:6
  • 7:6
  • 8:6
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Да, в этом безумстве засветился и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» набрал пять очков (два гола + три ассиста), а потом дал радостное интервью: «Я понимаю, это мое время. Я стараюсь изо всех сил». Теперь у Малкина уже 19 очков в 14 матчах за «Питтсбург» в этом сезоне. Пять очков в одной игре он выбил уже восьмой раз за карьеру в НХЛ.

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