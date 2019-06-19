Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе

Нападающая сборной Бразилии Марта забила мяч в ворота сборной Австралии на женском чемпионате мира. Этот гол стал для нее 17-м за все розыгрыши ЧМ. Теперь первая тройка среди мужчин и женщин выглядит так:

Марта (Бразилия) – 17 Мирослав Клозе (Германия) – 16 Роналдо (Бразилия) – 15