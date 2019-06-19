Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе
19 июня 2019, 00:02
Нападающая сборной Бразилии Марта забила мяч в ворота сборной Австралии на женском чемпионате мира. Этот гол стал для нее 17-м за все розыгрыши ЧМ. Теперь первая тройка среди мужчин и женщин выглядит так:
- Марта (Бразилия) – 17
- Мирослав Клозе (Германия) – 16
- Роналдо (Бразилия) – 15
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Чем еще известна Марта:
- В июне Марта стала первым игроком, забивавшим на пяти ЧМ.
- Марту шесть раз признавали лучшей футболисткой года по версии ФИФА. В мужском футболе по пять «Золотых мячей» брали Месси и Роналду.
- Марта ни разу не выигрывала Лигу чемпионов или чемпионат мира. В 2014-м она выходила в финал ЛЧ, но ее команда проиграла 3:4 (у Марты дубль).
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