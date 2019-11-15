Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским
Лионель Месси участвовал со сборной Аргентины на четырех чемпионатах мира и пяти Кубках Америки. Четырежды играл в финалах, но все проиграл. Единственная победа со сборной у него – золото Олимпиады-2008. Была еще победа с молодежкой U-20 в 2005-м.
Месси упрекают за отсутствие титулов в Аргентине, тогда как у Роналду, с которым его всегда сравнивают, есть победа на Евро и в Лиге наций.
Сегодня Месси поднял трофей в форме национальной команды, но это приз после товарищеского матча. Снимок наверняка еще не раз появится в мемах.
Это матч в рамках турнира «Суперкласико де лас Америкас» – неофициального соревнования Бразилии и Аргентины. Его предложили в качестве продолжения Кубка Рока (с 1914-го по 1976-й было 12 таких турниров). Сначала команды играли два матча (дома / в гостях), затем проводили турнир в нейтральной стране (с одной игрой) и отменили первоначальное правило набирать игроков только из местных чемпионатов.
- В 2011-м в двухматчевом противостоянии победила Бразилия;
- Год спустя бразильцы выиграли по пенальти;
- В 2014-м и 2018-м сильнее также были бразильцы;
- Аргентина победила сейчас, а еще в 2017-м. Месси тогда тоже играл.
Месси провел первый с лета матч в футболке национальной сборной. В игре за третье место на Кубке Америки он был удален с поля и еще наскандалил на три месяца бана. А в полуфинале аргентинцы вылетели от будущего победителя – Бразилии, проиграв 0:2.
Сейчас товарищеский матч с Бразилией состоялся в Саудовской Аравии. Жезус и Месси не забили по одному пенальти в игре, разница в том, что аргентинец добил мяч в ворота после своего удара – это и был единственный гол.