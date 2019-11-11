Ярость Янниса в матче НБА: порванная майка, сломанный щит с чужим лого. Зато команда победила

В матче НБА «Милуоки» выиграл 121:119 у «Оклахомы». Звездой вечера был форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который набрал 35 очков. Также на его счету 16 подборов и 9 передач. Яннис запомнился не только результативностью, но и двумя приступами злости в этой игре. Сначала порвал себе майку после промаха со штрафного.

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А в перерыве вынес сильным ударом щит с логотипом «Оклахомы». К этому моменту его команда уступала несколько очков.

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