«Реал» накидал 6 голов «Галатасараю». Вот 6 интересных фактов под матч
07 ноября 2019, 00:56
1. Бразилец Родриго сделал этот хет-трик в возрасте 18 лет и 301 дня.
- Он самый молодой бразилец в истории Лиги чемпионов, который забивал гол.
- Он второй самый молодой игрок «Реала» в Лиге чемпионов, который забивал гол. Моложе был только Рауль.
2. Карим Бензема забивает в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Так делал только Месси.
3. Серхио Рамос забивает в 2019 году уже восьмой пенальти.
4. В стартовом составе «Галатасарая» не было ни одного турка. Зато были: 2 бразильца, уругваец, японец, француз, конголезец, ивуариец, габонец, алжирец, румын, голландец.
5. Тибо Куртуа в 10 последних матчах за клуб и сборную пропустил три гола, 8 раз сыграв всухую.
6. «Галатасарай» в этом матче пропустил столько же голов, сколько в 10 матчах до этого суммарно.
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