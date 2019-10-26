В АПЛ впервые в сезоне сыграли зимним мячом – и сразу история
26 октября 2019, 00:38
«Неплохой дебют зимнего мяча», – посмеялся «Лестер» в твиттере. О самой крупной гостевой победе в истории АПЛ читайте тут.
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Это новый мяч Nike Hi-Vis Merlin. Его изготавливали по прототипу мяча Total 90 Aerow, который пробовали в сезоне-2004/05. Желтый мяч хорошо заметен при любой погоде, а его появление – символ 20-летнего партнерства Nike и АПЛ.
С 7 ноября мяч станет доступным для покупки на официальном сайте Nike. Пока же он дебютировал в игре «Саутгемптона» и «Лестера».
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