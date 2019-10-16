BBC назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Среди них – футболистки, судья, сумоистка и легкоатлетки

16 октября 2019, 17:32
ZUMAPRESS/Global Look Press

Сайт BBC назвал сотню самых влиятельных женщин 2019 года. Туда вошли женщины из разных категорий: «Земля», «Знания», «Лидерство», «Творчество», «Идентичность» и «Спорт». В последнюю попали сразу 13 представительниц:

• Жасмин Эктер (крикет).

• Кимия Ализадех (тхэквондо).

• Дина Эшер-Смит (легкая атлетика).

• Сальва Эйд Насер (легкая атлетика).

• Бетани Ферт (плавание).

• Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (легкая атлетика).

твиттер Тайлы Харрис

• Тайла Харрис (американский футбол, бокс).

• Хуань Венси (бокс).

• Фиона Колбингер (велогонки, специалист по исследованию раковых заболеваний).

• Хьюри Кон (сумо).

• Фарида Осман (плавание).

• Меган Рапино (футбол).

• Джаваир Робле (футбольный судья).

Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Девушки, какие же вы удивительные!
Девушка с инвалидностью прыгает с парашютом, помогает фанатам и учит семь языков. Ее интервью вдохновляет
«Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе
На «Уимблдон» впервые квалифицировалась 15-летняя девушка. И сразу обыграла Винус Уильямс!
15-летняя Кори Гауфф – главная девушка лета. Ей восхищаются звезды, а празднования мамы разлетаются в твиттере
Самый интересный участник Суперкубка – девушка-лайнсмен. Из-за нее даже увольняли комментаторов
В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
Девушка без руки успешно играет в футбол, вдохновляет детей и называет каждого человека уникальным
Первая женщина-скаут в НХЛ – она играла с братьями и боролась с синдромом дефицита внимания