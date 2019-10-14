«Нью-Джерси» прогнозировали прорыв после обменов и драфта. Результаты – мрак

14 октября 2019, 22:38

Летом «Нью-Джерси» забрал на драфте под первым номером Джека Хьюза. Тем же летом «Нью-Джерси» выменял из «Нэшвилла» атакующего защитника Суббана. Тогда команду стали рассматривать в числе претендентов на попадание в плей-офф. И это только минимальный прогноз – по максимальному «Нью-Джерси» вообще занесли в претенденты на Кубок Стэнли.

Как же все ошибались. На старте сезона «Нью-Джерси» проиграл шесть матчей подряд. Общая разница шайб в этих играх – 13:29. Еще раз: у «Нью-Джерси» 29 пропущенных шайб за шесть матчей. Вот результаты:

  • «Нью-Джерси» – «Виннипег» – 4:5 (по буллитам)
  • «Баффало» – «Нью-Джерси» – 7:2
  • «Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 4:0
  • «Нью-Джерси» – «Эдмонтон» – 3:4 (по буллитам)
  • «Бостон» – «Нью-Джерси» – 3:0
  • «Нью-Джерси» – «Флорида» – 4:6

В игре против «Флориды» все было хорошо до середины второго периода. «Нью-Джерси» выигрывал со счетом 4:1, Никита Гусев сделал голевую передачу, а «Флорида» могла задуматься даже о смене вратаря (Бобровский пропустил четыре шайбы с десяти бросков). Итог: «Флорида» собралась и просто вкатила еще пять шайб.

Этот промах Джека Хьюза характеризует весь старт сезона для его команды. 

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