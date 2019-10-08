С момента ухода Аллегри «Милан» сменил шесть тренеров. Джампаоло продержался меньше всех
08 октября 2019, 21:35
13 января 2014 года Массимилиано Аллегри уволили из «Милана». Дальше у клуба началась эпоха вечных перемен. За все это время клуб взял только один трофей. Зато там полноценно поработали сразу шесть тренеров.
- Кларенс Зеедорф – 144 дня
- Филиппо Индзаги – 372 дня
- Синиша Михайлович – 301 день
- Винченцо Монтелла – 514 дней
- Дженнаро Гаттузо – 547 дней
- Марко Джампаоло – 111 дней
Марко Джампаоло продержался в «Милане» всего семь матчей Серии А. В них команда трижды победила и четыре раза проиграла. Интересно, что Джампаоло уволили как раз после победы над «Дженоа» (2:1). Команда на 13-м месте, поэтому перемены все равно нужны.
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